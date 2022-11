Sindikati javnega sektorja pozivajo k glasovanju "za" noveli zakonov o RTV-ju in dolgotrajni oskrbi RTV Slovenija Konfederacija sindikatov javnega sektorja referendumsko nedeljo poziva h glasovanju "za" novelo zakona o RTVS in "za" spremembe zakona o dolgotrajni oskrbi. V konfederaciji se zavzemajo za od politike neodvisen, profesionalen in strokoven javni servis.

Sorodno