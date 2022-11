Po koalicijskih strankah še Inštitut 8. marec: O zlorabah bomo obvestili odvetnico SiOL.net Potem ko so včeraj koalicijske stranke opozorile na zavajajoče objave o referendumski kampanji, so se danes odzvali tudi v Inštitutu 8. marec. Tako kot koalicijske stranke, so na novinarski konferenci napovedali, bodo tudi sami uporabili pravna sredstva in o zlorabah obvestili odvetnico.

Sorodno