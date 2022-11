Inštitut 8. marec: Laži, potvarjanje in diskreditacije v kampanji za javno RTV ne bodo ustavile upanja in skupnosti! Dnevnik V Inštitutu 8. marec so na današnji tiskovni konferenci opozorili na laži, manipulacije, potvarjanje izjav in fotografij podpore RTV ter ostalih diskreditacijah s strani proti Zakonu o RTV. Članice inštituta so med drugim napovedale, da bodo...

Sorodno









































































































































Omenjeni Niko Kovač

referendum Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Rudolf Maister

Klemen Boštjančič

Borut Pahor

Janez Janša