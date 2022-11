Novost v Katarju, o kateri govori ves svet Sportal Svetovno nogometno prvenstvo v Katarju se bo zapisalo v zgodovino po marsičem. Veliko je novosti, med tistimi, ki najbolj izstopajo in so ekspresno padle v oko, pa je nujnost posodobitve osnovne definicije nogometa. To ni več šport, katerega tekma bi trajala 90 minut. Zdaj se je vse skupaj razvleklo na vsaj sto minut. Zakaj smo priča rekordno dolgim sodnikovim podaljškom?