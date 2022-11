Lewandowski bo še naprej streljal 11-metrovke, dan D za Messija Sportal Sedmi tekmovalni dan na SP 2022 v Katarju bodo na zelenici številni zvezdniki: Robert Lewandowski bo s Poljsko igral za prvo zmago v skupini C (proti Savdski Arabiji), Lionel Messi pa z Argentino (proti Mehiki); v skupini D bosta Kylian Mbappe in Olivier Giroud s Francijo poskušala potrditi vlogo enega od favoritov prvenstva (proti Danski). Prvo tekmo dneva bodo odigrali nogometaši Tunizije in Avstralije.

