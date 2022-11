12-minutni strelski post in visok poraz Celja na Madžarskem RTV Slovenija Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 7. krogu Lige prvakov na Madžarskem izgubili proti Picku iz Szegeda s 27:36 (12:18) in doživeli šesti poraz v tem tekmovanju.

Sorodno