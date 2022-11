Celjani izgubili pri "slovenskem" Szegedu, Zarabčevi končali zmagoviti niz Barcelone Sportal Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 7. krogu lige prvakov na Madžarskem izgubili proti Picku iz Szegeda s 27:36 (12:18). Celjska zasedba bo naslednjo tekmo igrala 30. novembra, ko bo v skupinskem delu gostila ekipo iz Szegeda. V četrtek sta Kiel in Barcelona remizirala, Katalonci tako prvič v sezoni lige prvakov niso zmagali. Veszprem Gašperja Marguča je premagal Zagreb in skočil na vrh.

