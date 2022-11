V okviru Lige prvakov so Celjski rokometaši gostovali v Madžarskem Szegedu pri tamkajšnji ekipi Pick. Proti neugodnemu nasprotniku so vpisali še šesti poraz na sedmih tekmah in tako ostajajo izven cone, ki vodi v izločilne boje. Pick Szeged : Celje Pivovarna Laško 36:27 (18:12) Strelci Celja: Strmljan 5, Vlah, Martinović in Janc 4, Cokan in Ivanković 3, Žabić 2, Mazej in Suholežnik 1. V več kot 5 ...