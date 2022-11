Pojasnilo ministrstva glede pisma nevladnih organizacij Vlada RS Na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) smo glede na pismo nevladnih organizacij in strokovnjakov s področja okolja in narave pripravili pojasnilo o pomenu vzpostavitve organizacijske strukture ministrstev, ki je predvidena v okviru spremembe Zakona o Vladi Republike Slovenije. Njen namen je zagotavljati operativnost in uspešno izvajanje nalog nove vlade na podlagi Koalicijskega dogovora političnih strank v Vladi Republike Slovenije v mandatu 2022–2026.

