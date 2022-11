Evropski parlament poziva Fifo in Katar k plačilu odškodnine žrtvam priprave svetovnega prvenstva RTV Slovenija Evropski parlament je sprejel resolucijo, v kateri obžaluje smrt več tisoč delavcev migrantov, ki so sodelovali pri pripravi svetovnega prvenstva v nogometu v Katarju, in poziva k plačilu odškodnine vsem žrtvam zlorab.

