Fifa navijačem prepovedala križarske kostume, mavrične barve spet dovoljene 24ur.com Fifa in organizacijski odbor kar naprej objavljata nove spremembe o tem, kaj je in kaj ni dovoljeno na turnirju svetovnega nogometnega prvenstva. Potem ko so navijačem Walesa na tekmi z ZDA varnostniki zaplenili mavrično opremo, si je Fifa zdaj premislila in bodo navijači pri sebi lahko imeli mavrične zastave in klobuke. Angleškim navijačem pa je prepovedala, da se oblečejo v oblačila križarjev....

Sorodno