DZ na izredni seji o razpisu še enega, tokrat posvetovalnem referendumu, ki so ga predlagali poslanci SDS topnews.si DZ bo danes na izredni seji odločal o pobudi za razpis posvetovalnega referenduma o vladnem predlogu novele zakona o dohodnini, ki so jo vložili poslanci SDS. Vlada razpisa referenduma ne podpira, prav tako mu nasprotuje matični odbor DZ za finance. Pričakovati je, da bo enaka tudi odločitev celotnega DZ. Poslanci so se s predlogom novele […]...

Sorodno





























Omenjeni Dohodnina

referendum

SDS Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Robert Golob

Luka Mesec

Anže Logar

Franc Kangler