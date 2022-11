Ekvador navdušil proti Nizozemski, Katar po drugem porazu že izpadel 24ur.com V petek sta bili odigrani obe tekmi drugega kroga skupine A na letošnjem svetovnem prvenstvu. Domačini Katarci so po drugem porazu, Senegal je bil boljši s 3:1, ostali brez možnosti za napredovanje v osmino finala. Zatem so Ekvadorci prišli do remija proti favoriziranim Nizozemcem (1:1), ob katerem so pokazali zelo dober obraz, saj so bili večji del tekme celo boljši tekmec.