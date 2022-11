Argentina na krilih Lionela Messija ostala med živimi Sportal Sedmi tekmovalni dan je na SP 2022 v Katarju postregel z nekaj zanimivimi obračuni. Argentina je ob zadetku in asistenci Lionela Messija z 2:0 ugnala Mehiko in je tako ohranila možnosti za napredovanje. Nastop v osmini finala pa so si kot prvi že zagotovili Francozi, ki so ob dveh zadetkih Kyliana Mbappeja z 2:1 ugnali Dansko. Robert Lewandowski je ob zmagi Poljske nad Savdsko Arabijo (2:0) v skup...

