So strogi covidni ukrepi na Kitajskem preprečili evakuacijo stanovalcev gorečega bloka? RTV Slovenija V mestu Urumqi na severozahodu Kitajske so dan po požaru v stanovanjskem bloku, v katerem je umrlo deset ljudi, devet pa jih je bilo ranjenih, izbruhnili protesti proti zaprtjem družbe in omejitvam gibanja zaradi porasta števila okužb s covidom-19.

