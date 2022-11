Več sto protestnikov je na ulicah Pekinga in Šanghaja danes izražalo nezadovoljstvo s kitajsko strategijo preprečevanja širjenja novega koronavirusa s popolnimi zaprtji družbe. Protestniki so se v Pekingu zbrali na univerzi Tsinghua, študentom so se pridružili tudi prebivalci mesta. V Šanghaju naj bi prišlo tudi do spopadov s policijo. Povod za proteste je bil med drugim četrtkov smrtonosni požar ...