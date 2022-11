Na Kitajskem je zavrelo, jezni državljani na ulice #video SiOL.net Protestniki so na ulicah Pekinga in Šanghaja danes izražali nezadovoljstvo s kitajsko strategijo preprečevanja širjenja novega koronavirusa s popolnimi zaprtji družbe. Protestniki so se v Pekingu zbrali na univerzi Tsinghua, študentom so se pridružili tudi prebivalci mesta. V Šanghaju naj bi prišlo tudi do spopadov s policijo. Nekateri so tudi odkrito pozivali k odstopu vladajoče politične garniture.

Sorodno









Omenjeni Kitajska

korona virus

Španija Najbolj brano Osebe dneva Anže Lanišek

Peter Prevc

Domen Prevc

Dawid Kubacki

Timi Zajc