Pingvini letijo. Jih bo prizemljil Toronto? Sportal Čeprav so pingvini neleteče ptice, to ne velja za posebno pittsburško vrsto profesionalnih hokejistov v severnoameriški ligi NHL. Ti v zadnjem času letijo, že pet tekem namreč beležijo same zmage, s katerimi so se povzpeli tudi v zgornji del lestvice vzhodne konference. Njihov zmagoviti niz bodo v noči na nedeljo po slovenskem času poskušali ustaviti hokejisti mošrva Toronto Maple Leafs.