NY Devils po zmagi nad Washingtonom izenačeni z Bostonom na vrhu lige 24ur.com New Jersey Devils so doma s 5:1 premagali Washington Capitals in se s 36 točkami izenačili s tokrat prostim Bostonom, ki vodi v severnoameriški hokejski ligi NHL. Vegas Golden Knights so z 1:5 klonili na svojem ledu proti Vancouver Canucks in ostali pri 33 točkah na tretjem mestu lige.

