Pingvini so leteli, nato pa se je zgodil Toronto Sportal Čeprav so pingvini neleteče ptice, to ne velja za posebno pittsburško vrsto profesionalnih hokejistov v severnoameriški ligi NHL. Ti so v zadnjem času leteli, zmagali so pet tekem zapored in se povzpeli v zgornji del lestvice vzhodne konference. A zdaj so njihov niz ustavili Toronto Maple Leafs (4:1).

