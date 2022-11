Prva adventna nedelja v znamenju referendumskega odločanja topnews.si Državljani na današnjem trojnem referendumu odločajo o usodi zakonov o vladi, o RTVS in o dolgotrajni oskrbi. Ob 7. uri se je po državi odprlo več kot 3000 volišč, na katerih bo imelo 1,7 milijona volilnih upravičencev priložnost, da se izreče o uveljavitvi omenjenih zakonov. Volišča bodo odprta do 19. ure, do tedaj velja volilni […]...

