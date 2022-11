Ob 9.05 se je v naselju Njiverce, občina Kidričevo, osebno vozilo prevrnilo na streho. Gasilci PGD Ptuj so zavarovali kraj dogodka, vozilo postavili nazaj na kolesa in odklopili akumulator, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. V nesreči ni bilo poškodovanih oseb.