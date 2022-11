Po podatkih Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje je ob 21.02 na avtocesti pred izvozom Lopata v smeri Ljubljane osebno vozilo trčilo v zaščitno ograjo. Gasilci PGE Celje so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, posuli po vozišču razlite motorne tekočine, nudili osvetljevanje kraja in nudili prvo pomoč v nesreči poškodovani osebi do prihoda reševalcev NMP. Ob 21.14 se je na a ...