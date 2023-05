Eden od protestnikov se je na današnjem shodu v Ljubljani znesel nad novinarko MMC, medtem ko je spremljala prihod Pavla Ruparja pred poslopje Radiotelevizije Slovenija (RTVS). Zagrozil ji je, da ji bo z dežnikom iz rok zbil telefon. Izpulil ji je službeno kartico in jo zmerjal, so zapisali predstavniki novinarjev in zaposlenih na RTVS in ostro obsodili ravnanja nekaterih udeležencev shoda upokoj ...