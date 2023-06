(VIDEO) “Osebno menim, da so si včerajšnji incident preprosto izmislili …” – Pavel Rupar dvomi, da so novinarko nacionalke zmerjali, da je “gnoj” in “rdeča drhal” topnews.si Vodstvo Radiotelevizije Slovenija (RTVS) je zgroženo nad ravnanjem nekaterih protestnikov v sredo pred javnim zavodom RTVS. “Za vsakršno nasilje v demokratični družbi ne bi smelo biti prostora,” so zapisali v današnjem odzivu. Na policiji so zdaj za medije potrdili, da se je eden od udeležencev shoda nedostojno vedel do mimoidoče. "Rupar mobilizira ljudi in ščuva […]...

Sorodno























Omenjeni Pavel Rupar Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Mesec

Janez Janša

Primož Roglič

Nataša Pirc Musar