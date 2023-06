Piše: Peter Jančič (Spletnicasopis.eu) “Na shodu je bila zaznana tudi kršitev javnega reda in miru, kjer je udeleženec shoda pristopil do mimoidoče, ter se do nje nedostojno vedel. Identiteta kršitelja trenutno še ni znana.” Tako so mi iz policije odgovorili, kakšne so njihove ugotovitve o dogodku, ko politiki in novinarske organizacije protestirajo zaradi napadov na novinarje, ki bi se naj zgodil ...