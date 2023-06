V Ljubljani prvi bankomat, prilagojen slepim in slabovidnim Dnevnik V Ljubljani so odprli prvi bankomat, ki je prilagojen uporabi slepih in slabovidnih. Na pobudo Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije so ga v NLB prilagodili tako, da lahko slepi s pomočjo glasovnih navodil in žičnih slušalk dvignejo gotovino...

