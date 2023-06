Slepi in slabovidni v zakonu prezrti? Radio Ognjišče V Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije opozarjajo, da predloga zakona o dolgotrajni oskrbi in novele zakona o osebni asistenci ne predvidevata rešitev za slepe in slabovidne. Pristojne v tednu slepih in slabovidnih pozivajo k spremembam.



Sorodno



Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Robert Golob

Klemen Boštjančič

Asta Vrečko

Rok Svetlič