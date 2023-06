Banka NLB je nekatere bankomate prilagodila, da jih lahko uporabljajo slepi in slabovidni. Prvi stoji v Ljubljani na Trgu mladinskih delovnih brigad, do konca leta jih bo po celotni Sloveniji 52. Kot so povedali v omenjeni banki, so se odzvali na pobudo Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. Z njo skupaj so tudi določili lokacije za tovrstne prilagojene bankomate. Za tiste uporabnike, k ...