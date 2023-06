MZ po prijavi nasilja v ljubljanski psihiatrični kliniki: "Odzvali smo se takoj" SiOL.net "Na ministrstvu za zdravje obsojamo vsakršno obliko nasilja, naj bo to v zdravstvenih ustanovah ali drugje. Do nasilja imamo ničelno toleranco in vsako prijavo o domnevnem nasilju jemljemo skrajno resno in jo skrbno proučimo," so potem, ko je portal N1 poročal o domnevnem nasilju nad pacienti v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana, sporočili z ministrstva za zunanje zadeve. Kategorično zav...

