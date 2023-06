Na Ministrstvu za zdravje (MZ) obsojajo vsakršno obliko nasilja, naj bo to v zdravstvenih ustanovah ali drugje. “Do nasilja imamo ničelno toleranco in vsako prijavo o domnevnem nasilju jemljemo skrajno resno in jo skrbno preučimo,” poudarijo. Na MZ so ob prvi informaciji o domnevnem nasilju nad pacienti v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana (UPK Ljubljana) odreagirali takoj in z vso resno ...