Pogrešanega 60-letnika iščejo že od petka SiOL.net Murskosoboški policisti so sporočili, da svojci še vedno od minulega petka pogrešajo 60-letnega Slavka Hodnika iz Gornje Bistrice v občini Črenšovci. Visok je okoli 165 centimetrov, je suhe postave, ima kratke rjave lase in brado. Oblečene naj bi imel črne hlače in krajšo temno jakno.

