Vendarle srečen konec: Hrvati s posvojenimi otroki iz Zambije so doma N1 Agonije, ki je trajala od decembra lani, je konec. Osmerica Hrvatov, ki so bili v Zambiji obtoženi poskusa trgovine z otroki, je danes skupaj s štirimi posvojenimi otroki pristala na ljubljanskem letališču. "Še vedno smo v šoku, a obenem smo zelo srečni, da je tega konec," so pripovedovali.

