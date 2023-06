Osmim Hrvatom se je po sojenju v Zambiji le uspelo vrniti domov, s posvojenimi otroki Slovenske novice Štirje hrvaški pari so v Zambijo odpotovali konec lanskega leta, da bi posvojili štiri otroke iz Demokratične republike Kongo, stare od enega do treh let. Danes so pristali na brniškem letališču.

Sorodno