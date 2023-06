Hrvaški pari s posvojenimi otroki iz Konga prek Slovenije prispeli v domovino SiOL.net Štirje hrvaški pari, ki so jih v Zambiji aretirali zaradi suma trgovine z otroki in ponarejanja dokumentov ter jih ta teden oprostili obtožb, so danes skupaj s posvojenimi otroki iz DR Kongo pristali na brniškem letališču in so že prispeli v domovino.

