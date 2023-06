Upravna enota Ljubljana poleti začasno zapira nekatere krajevne urade SiOL.net Na Upravni enoti (UE) Ljubljana bodo krajevni uradi Ig, Notranje Gorice, Velike Lašče, Dobrova, Dol pri Ljubljani in Škofljica zaprti v času poletnih počitnic, in sicer od 3. julija do 29. septembra, so sporočili z upravne enote.

Sorodno

Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Robert Golob

Luka Mesec

Samir Handanovič

Dominika Švarc Pipan