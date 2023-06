Šest uradov čez poletje zapira vrata 24ur.com Krajevni uradi Ig, Notranje Gorice, Velike Lašče, Dobrova, Dol pri Ljubljani in Škofljica bodo zaprti v času poletnih počitnic, in sicer od 3. julija do 29. septembra, so sporočili z upravne enote.

