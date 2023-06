Začasno zapirajo nekatere krajevne urade Dnevnik Krajevni uradi Ig, Notranje Gorice, Velike Lašče, Dobrova, Dol pri Ljubljani in Škofljica bodo v času poletnih počitnic, od 3. julija do 29. septembra, zaprti, so sporočili z upravne enote Ljubljana. Stranke lahko v tem času obiščejo krajevni urad...

