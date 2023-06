Strelec na Fužinah naj bi bil Policiji dobro znan 24ur.com Zaradi preiskave v teku so zaenkrat informacije Policije o ponedeljkovem streljanju v Fužinah dokaj skope. Uradno je, da so pod streli umrle tri osebe, najprej naj bi domnevni storilec na terasi lokala sodil 57-letnemu in 58 letnemu moškemu, kasneje pa še sebi. Neuradno pa naj bi bil strelec Policiji dobro znan, v spor z omenjenima moškima pa naj bi se zapletel ob prihodu iz zapora.

