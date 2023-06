V soboto ob 10.43 sta v kraju Arto, občina Sevnica, trčili osebni vozili. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so zavarovali kraj dogodka, pogasili začetni požar na vozilu, s tehničnim posegom rešili ukleščeno osebo iz vozila, odklopili baterije, z vpojnimi sredstvi nevtralizirali iztekle motorne tekočine, nudili pomoč policiji, vlečni službi, cestni službi in pomagali reševalcem pri prenosu os ...