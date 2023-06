On 15.26 se je na Cesti v Rogozo v Miklavžu na Dravskem polju voznik z osebnim vozilom zaletel v drevo. Gasilci GB Maribor so nudili pomoč poškodovani osebi do prihoda reševalcev, v vozilu odklopili akumulator in posipali iztekle tekočine, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. Poškodovano osebo so reševalci odpeljali v UKC Maribor.