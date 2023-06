Včeraj ob 18.46 je v Zabukovju, občina Sevnica, voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj, nevtralizirali iztekle tekočine, izvlekli vozilo in nudili pomoč poškodovanima osebama do prihoda reševalcev. Slednji so ju odpeljali v SB Brežice. preberite več » ...