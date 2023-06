Novomeški policisti poostreno nadzirajo varnostno obremenjena območja v okolici Novega mesta RTV Slovenija Novomeški policisti na varnostno bolj obremenjenih območjih beležijo povečano število tatvin in primerov, ki motijo okoliške prebivalce, kot so glasno predvajanje glasbe in kurjenje v naravnem okolju. Zato so tam okrepili navzočnost.

Sorodno









Omenjeni MMC Najbolj brano Osebe dneva Danijel Bešič Loredan

Robert Golob

Tanja Fajon

Aleš Šabeder

Primož Roglič