S puško naj bi želel doseči vrnitev odvzetega psa 24ur.com "Od lanskega avgusta oskrbujemo psa, ki je bil lastniku po odločbi trajno odvzet," so v Zavetišču Horjul začeli zapis o nedeljskem incidentu, ko naj bi moški želel s puško doseči, da mu odvzetega psa vrnejo. Na Policijski upravi Ljubljana so potrdili, da so v zadnjem tednu prejeli dve prijavi groženj na območju Horjula. Okoliščine dogodka še preverjajo, v teku je predkazenski postopek....

