Kazni za kratenje javnega reda in miru odganjajo podivjane turiste? 24ur.com Pijančevanje in nedostojno vedenje na javnih površinah sta v Splitu skoraj mesec dni po sprejetem odloku že terjala prve kazni. V mestu, ki že dolgo ne velja več za destinacijo za mirne družinske počitnice, so namreč izdali prvih 13 glob za kratenje javnega reda in miru. Ne samo zaradi pijančevanja na prostem, kazni izdajo tudi za spanje v parku, opravljanje potrebe na javnih površinah, bruhanje,...

