Đoković je bil pritisnjen ob zid, a se je šampionsko pobral SiOL.net Novak Đoković se je že dvanajstič uvrstil v polfinale OP Francije, a je bil v četrtfinalu zanj Karen Hačanov pravi izziv. Čeh je po skoraj uri igre s 6:4 dobil prvi niz. Drugi je bil odločen šele po podaljšani igri, dobil jo je Đoković. V tretjem in četrtem pa je Srb prikazal svoj najboljši tenis in ju dobil s 6:2 in 6:4. V polfinalu ga čaka boljši iz obračuna med Carlosom Alcarazom in Stefanosom Cicipasom, ki se igra v torek zvečer.

Sorodno









Omenjeni Beograd

Francija

Novak Đoković Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Danijel Bešič Loredan

Tanja Fajon

Janez Janša

Aleš Šabeder