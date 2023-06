Cedevita Olimpija mukoma in zahvaljujoč Ferrellu do druge zmage 24ur.com Košarkarji Cedevite Olimpije so v tretji tekmi finala lige Nova KBM premagali Helios Suns z 82:78 in tako v seriji na tri zmage povedli z 2:1. Najučinkovitejši v vrstah zmajev je bil neustavljivi ameriški organizator igre Yogi Ferrell s 35 točkami. Četrta, morebitna zadnja tekma bo na sporedu v soboto v Stožicah.

