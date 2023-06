FOTO: Požar skladišča na železniški postaji, uničen celoten objekt Lokalec.si Požar, ki je v torek popoldne zajel večje skladišče na Kvedrovi ulici v Sevnici, je kljub intervenciji dolenjskih gasilcev uničil celoten objekt. Ostale stavbe niso bile ogrožene, vozila v bližini pa so bila pravočasno umaknjena. Poškodovanih v požarov ni bilo, so sporočili iz Policijske uprave Novo mesto. Gasilci so požar v skladiščnem prostoru v Sevnici uspeli pogasiti nekaj ...

