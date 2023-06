O požaru na Kvedrovi ulici v Sevnici, na tamkajšnji železniški postaji, smo s fotografijami in video zapisom že poročali. NA PU Novo mesto danes pojasnjujejo, da so bili o ognju obveščeni ob 17.28 uri. Po prvih ugotovitvah je ogenj zajel večji skladiščni prostor in streho objekta. Gasilci so nekaj pred 21. uro uspeli požar pogasiti, vendar je ogenj uničil celotni objekt. V požaru ni bil n ...