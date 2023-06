Pogorelo skladišče na sevniški postaji Dnevnik V torek ob pol šestih popoldne je na Kvedrovi cesti v Sevnici zagorela embalaža ob skladiščnem objektu na tamkajšnji železniški postaji. Ogenj je nato zajel prostore in ostrešje skladišča. Gasilci PGD Sevnica, Boštanj, Loka, Blanca in Breg so požar...

